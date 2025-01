Coppa Inghilterra: il Manchester United in 10 elimina l’Arsenal

agenzia

Successo ai rigori per Red Devils, Zirkzee segna quello decisivo

ROMA, 12 GEN – Arriva una boccata d’ossigeno per il Manchester United, che batte l’Arsenal all’Emirates Stadium ai rigori nel terzo turno di coppa d’Inghilterra e si prepara ad affrontare il Leicester. Il Tottenham ha avuto bisogno dei supplementari per battere 3-0 il Tamworthper, squadra di quinta divisione inglese, e anche il Newcastle ha faticato col Bromley (quarta divisione). A Londra, la formazione di Ruben Amorim è passata in vantaggio grazie a Bruno Fernandes a inizio ripresa l’espulsione di Dalot per doppia ammonizione prima e il pareggio di Gabriel poi sembravano due brutti segnali per gli ospiti, finiti sull’orlo del baratro quando Odegaard si è presentato sul dischetto poco prima della mezz’ora. Il norvegese si è però fatto parare il tiro da Bayindir e lo United è riuscito a portare la sfida ai supplementari e poi ai rigori, dove l’Arsenal ha pagato l’errore di Havertz mentre il subentrato Zirkzee ha siglato il penalty del 5-3 decisivo, meritandosi i complimenti dell’allenatore. E’ un altro risultato deludente per l’Arsenal, da poco sconfitto 2-0 dal Newcastle nella semifinale di andata della Coppa di Lega e il pareggio in campionato a Brighton. “In mille partite come questa ne perdi una”, ha commentato incredulo il manager dei Gunners, Mikel Arteta, che non vince un trofeo dal 2020. Ha sfiorato l’impresa la squadra di dilettanti del Tamworth, che ha fatto tremate gli Spurs, ma ha sprecato le occasioni avute per andare in vantaggio e ai supplementari un autogol e le reti di Kulusevski e Johnson hanno portato il Tottenham al quarto turno, dove affronterà l’Aston Villa. Anche il Newcastle non ha avuto vita facile affrontando la squadra di quarta divisione del Bromley, che è andata in vantaggio per poi subire la rimonta della squadra di Premier, vittoriosa 3-1

