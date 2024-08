Coppa Italia: 2-1 al Cittadella, Sassuolo ai 16/mi

agenzia

In vantaggio con Mulattieri, la decide Laurentiè

BOLOGNA, 09 AGO – Il Sassuolo non sbaglia la prima uscita stagionale al Mapei Stadium, supera per 2-1 il Cittadella e stacca un biglietto per i sedicesimi di Coppa Italia, in quella che sarà la sua prima stagione di serie B, dopo undici anni consecutivi di serie A. Sassuolo in vantaggio con Samuele Mulattieri che, allo scadere del primo tempo, porta in vantaggio i ragazzi di Fabio Grosso sfruttando una verticalizzazione di Bajrami. Gli ospiti pareggiano in avvio di ripresa con un gol di Enrico Baldini dalla distanza che capitalizza una palla persa della difesa, mentre il gol della vittoria arriva al 13′ del secondo tempo quando Laurentiè conclude da fuori area e fa proseguire l’avventura del Sassuolo in Coppa Italia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA