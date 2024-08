agenzia

I giallorossi passano grazie al gol nel finale di Krstovic

ROMA, 12 AGO – Il Lecce ha battuto il Mantova 2-1 allo stadio Via del Mare in Coppa Italia. Le reti che hanno promosso i pugliesi ai 16mi sono state segnate da Gaspar al 14′ del primo tempo e da Krstovic al 41′ della ripresa. Per il Mantova momentaneo pareggio di Bragantini al 28′, sempre del secondo tempo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA