agenzia

Per i toscani ci sarà il derby con la Fiorentina

TORINO, 24 SET – A Torino, l’Empoli ha battuto 2-1 i granata nei 16/i di finale di Coppa Italia e nel prossimo turno affronterà la Fiorentina. Per i toscani in gol Ekong e Haas, Adams per il Toro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA