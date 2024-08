Coppa Italia: 4-0 all’Avellino, Udinese ai sedicesimi

agenzia

Poker agli avversari all'esordio di Runjaic in panchina

UDINE, 09 AGO – L’Udinese avanza in Coppa Italia con una agevole vittoria sull’Avellino per 4-0 nel giorno dell’esordio ufficiale di Kosta Runjaic in panchina. Padroni di casa in vantaggio al 42′ del primo tempo con Brenner che chiude un triangolo lungo in area con Thauvin e anticipa Iannarilli con un tocco d’astuzia. Pochi istanti dopo Lucca colpisce la traversa di testa da pochi passi. Nella ripresa subito il raddoppio, al 5′, di capitan Thauvin su rigore concesso per fallo di mano scovato dopo una revisione del Var. Il tris viene servito al 13′: Brenner intercetta a centrocampo e mette in azione Thauvin in contropiede e in superiorità numerica: il campione del mondo francese si accentra dalla destra e sforna un assist al bacio per Lucca, che insacca al volo. Il poker arriva al 43′ con un delizioso pallonetto di Davis sul portiere in uscita disperata al limite dell’area di rigore: splendido l’assist del subentrato Samardzic.

