Coppa Italia: Atalanta, risentimento al flessore per De Roon

agenzia

L'olandese uscito al 65' dopo un recupero su Vlahovic

BERGAMO, 15 MAG – Marten de Roon salterà con ogni probabilità almeno la trasferta di campionato a Lecce. Il centrocampista dell’Atalanta, oggi schierato inizialmente in difesa, è uscito al 20′ della ripresa in lacrime dopo aver recuperato su Vlahovic, match winner della finale di Coppa Italia per la Juventus. I primi accertamenti dello staff medico nerazzurro parlando di un risentimento al flessore sinistro. Nei prossimi giorni gli accertamenti diagnostici: De Roon rischia di essere indisponibile anche per la fine di Europa League mercoledì 22 maggio a Dublino col Bayer Leverkusen.

