Coppa Italia: colpo Brescia, Venezia ko 3-1 e va ai 16/mi

In gol Borrelli e Olzer (doppietta), ai veneti non basta Idzes

MILANO, 11 AGO – Colpo del Brescia, che batte il Venezia per 3-1 e vola ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Decisive per le rondinelle le reti di Borrelli al 14′ e, nella ripresa, la doppietta di Olzer (1′ e 37′), mentre i lagunari nel finale hanno provato senA fortuna a riaprire la gara con il gol di Idzes al 44′. Il Brescia ora incontrerà così nei sedicesimi, in programma a fine settembre, il Monza in un derby tutto lombardo.

