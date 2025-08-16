Sfoglia il giornale

Coppa Italia: Como batte il Sudtirol e passa il turno

I lariani vincono 3-1: ai sedicesimi affronteranno il Sassuolo

Di Redazione |

COMO, 16 AGO – Il Como batte 3-1 il Südtirol e passa così il turno in Coppa Italia. Il match del Sinigaglia viene deciso dalla doppietta di Tasos Douvikas e dal gol di Lucas Da Cunha, in risposta al vantaggio degli ospiti firmato su rigore da Daniele Casiraghi. Tutti i gol nella prima frazione di gioco. Nei sedicesimi, a settembre, i lariani affronteranno il Sassuolo.

