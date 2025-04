Coppa Italia: Conceiçao, non abbiamo ancora vinto niente

agenzia

Tecnico Milan 'sono contento ma sto con i piedi per terra'

MILANO, 23 APR – “Sto con i piedi per terra, non abbiamo vinto ancora niente. Sono contento, a volte in campionato non abbiamo dimostrato quello che abbiamo fatto oggi. La qualità tecnica deve essere abbinata a questa umiltà, questo atteggiamento e questa voglia di vincere che si vede in ogni azione”. Lo ha detto il tecnico del Milan Sergio Conceicao, intervistato da Mediaset dopo la vittoria contro l’Inter in Coppa Italia. “Quando arriverà la finale saremo contenti di farla. Non è che l’abbiamo già vinta – ha aggiunto Conceiçao -. Io sono lo stesso allenatore di due giorni fa, non è che è tutto bellissimo o tutto brutto. Bisogna trovare equilibrio anche a livello emozionale, non solo di squadra”.

