Coppa Italia: Conceicao, per Milan la finale deve essere normale

Anno positivo sarebbe vincere scudetto o lottare per Champions

MILANO, 22 APR – “Vincere la Coppa Italia cambierebbe il giudizio sulla stagione? Domani è una partita importantissima per tutti, per i giocatori, per chi lavora al Milan, per i tifosi. Ma una stagione positiva per il Milan sarebbe vincere lo Scudetto, andare in fondo in Champions League. Per un club come il Milan dev’essere normale arrivare in finale di Coppa Italia”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. “Se rifarei la scelta del Milan? Di queste cose ne parlerò a fine stagione. Su tutto quello che sono stati i sei mesi di lavoro, su quello che abbiamo fatto bene e meno bene”.

