Coppa Italia di serie C: dal 16 agosto in campo Siracusa, Catania e Trapani 

Campionato

I rossazzurri esordiranno a Crotone, azzurri a Foggia, granata a Picerno

Sono state sorteggiate le gare del primo turno di Coppa Italia di Serie C. Tre le siciliane in competizione. Il Siracusa esordirà sabato 16 agosto alle 21 in casa del Foggia. Domenica 17 il Trapani alle 18 sarà ospite del Picerno, mentre il Catania disputerà la prima partita ufficiale della stagione a Crotone con inizio alle 21.

Lunedì saranno sorteggiati i turni del campionato di Serie C, la prima giornata è prevista il 24 agosto ma potrebbe essere programmato qualche anticipo il giorno precedente.

