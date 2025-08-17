Coppa Italia di serie C, il Trapani passa ai rigori: prima pareggia nel finale, poi vince 5-4 dal dichetto ed elimina il Picerno

CALCIO

La partita si è disputata allo stadio Curcio davanti a circa 700 spettatori

In una gara valida per il primo turno della Coppa Italia di serie C, in trasferta, il Trapani ha sconfitto il Picerno per 5-4 ai calci di rigore. I tempi regolamentari erano finiti 1-1, con il vantaggio dei lucani con Pugliese al 39′ del primo tempo e il pareggio degli ospiti con Fischnaller al 44′ della ripresa. La partita si è disputata allo stadio Curcio di Picerno davanti a circa 700 spettatori.

Nel secondo turno, il Trapani giocherà sul campo della vincente della sfida tra Salernitana e Sorrento, che comincerà alle ore 21.