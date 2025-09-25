Coppa Italia: Empoli battuto 3-1, Genoa agli ottavi

agenzia

Vantaggio per i toscani con Saporiti poi tre gol dei rossoblù

GENOVA, 25 SET – Non basta all’Empoli il vantaggio su punizione di Saporiti al Ferraris i toscani subiscono la rimonta del Grifone che la pareggia quasi subito con Frendrup per poi ribaltarla nella ripresa con Marcandalli ed Ekhator. Negli ottavi incontrerà l’Atalanta. La squadra di Vieira, rimaneggiata rispetto al campionato fatica ad ingranare nei primi minuti e l’Empoli ne approfitta. Tanto che al 12′ Yepes conquista una punizione dal limite che Saporiti trasforma complice una barriera non posizionata in maniera perfetta. Ma il gol subito scuote i padroni di casa che nemmeno tre minuti dopo pareggiano. Filtrante di Colombo per Frendrup in area che a tu per tu con Perisan lo supera con un rasoterra all’angolino. La prima frazione vede però gli ospiti giocarsela e impegnare Leali oltre ad un colpo di testa di Guarino di poco alto, mentre Gronbaek e Colombo concludono ma fuori misura. Nella ripresa il Genoa cresce in intensità e i cambi aiutano Vieira. All’11 Martin da sinistra crossa in area, Venturino, entrato nell’intervallo, prolunga sul secondo palo dove Marcandalli di testa supera Franco Carboni e batte il portiere avversario. IL vantaggio permette ai rossoblù di controllare il gioco e nel finale arriva anche il terzo gol che chiude la gara. Azione che nasce da una conclusione da fuori area di Stanciu respinta da Perisan, sulla sfera arriva Thorsby che di testa serve Ekhator libero di appoggiare in gol.

