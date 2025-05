Coppa Italia: Gabbia ‘stagione negativa, chiudiamo con dignità’

agenzia

Difensore Milan 'delusione non tornare a casa con il trofeo'

ROMA, 15 MAG – “Siamo delusi di come è andata la partita, difficile trovare le parole giuste in questo momento. E’ una delusione non tornare a Milano con la coppa. La stagione è stata negativa per noi, e questa è stata una brutta serata. In questo momento di energia ce n’è poca, abbiamo messo quello che avevamo in campo ma non è bastato. Mancano due partite per chiudere stagione con dignità ed orgoglio”. Sono queste le parole di Matteo Gabbia, difensore del Milan, a Sport Mediaset dopo la sconfitta in Coppa Italia con il Bologna. Gabbia, poi, ammette come “il Bologna è una squadra che pressa molto uomo contro uomo, vedendo i risultati che ha avuto ha messo in difficoltà molte squadre. Potevamo e dovevamo fare meglio, in questi casi bisogna avere anche la forza di dire bravi agli altri”, prosegue. Infine un commento sull’episodio che lo ha visto protagonista con Beukema: “E’ abbastanza chiaro ma in questo momento non cambia nulla, noi dovevamo far meglio”.

