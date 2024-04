Coppa Italia: Gritti, Fiorentina? Abbiamo battuto il Liverpool

agenzia

Il vice allenatore dell'Atalanta: 'Pronti e con più autostima'

BERGAMO, 23 APR – “Tranquillo non lo sono tanto, ma molto fiducioso di ribaltare la situazione. La doppia sfida al Liverpool ci ha dato ancor più consapevolezza di essere forti e di poter competere con chiunque”. Così Tullio Gritti, vice allenatore dell’Atalanta, che domani sera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia sostituirà come all’andata lo squalificato Gian Piero Gasperini: “Una partita difficile, ma i ragazzi sono prontissimi a raggiungere il primo dei traguardi, la finale, che darebbe già un grande lustro alla stagione”, ha aggiunto, al canale YouTube del club nerazzurro. “All’andata era stata una prestazione leggermente sotto tono, bisogna fare qualcosa in più – ha proseguito Gritti -. Bisogna considerare che giochiamo davanti ai nostri tifosi, che hanno dimostrato col Liverpool di poter trascinare la squadra a prestazioni importanti”. Proprio l’eliminazione dei Reds Dall’Europa League ha caricato i nerazzurri: “Purtroppo a Monza abbiamo perso Holm e Toloi. Sul fatto che i giocatori possano fare una grande partita, metto una mano sul fuoco: hanno dimostrato di saper andare oltre le tensioni del momento, sono una squadra ormai matura che ha dimostrato contro un avversario strepitoso come il Liverpool di poter fare prestazioni importanti”.

