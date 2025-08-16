Coppa Italia: il Cagliari supera ai rigori l’Entella

agenzia

Tempi regolamentari 1-1 con Piccoli e autorete Deiola

CAGLIARI, 16 AGO – Il Cagliari supera l’Entella solo ai rigori e va avanti in Coppa Italia: affronterà la vincente tra Frosinone e Monza. Rossoblu in vantaggio nel primo tempo con un gol di Piccoli, ma gli ospiti pareggiano a tre minuti dal novantesimo con un autogol di Deiola, dopo un palo di Kilicsoy e un rigore sbagliato da Mina. Uno a uno il risultato nei tempi regolamentari. E gara decisa dagli undici metri. Cinque pari il risultato complessivo dopo la prima serie (errori di Karic e Adopo). E si va a oltranza: Marconi tira sulla traversa, Cavuoti non sbaglia il tiro decisivo, 6-5 finale. In campo Cagliari quasi uguale a quello dell’anno scorso con tre eccezioni: Pisacane in panchina più Idrissi e Folorunsho in campo. Il gol dell’uno a zero al 45′: palla recuperata da Deiola e affidata ad Adopo, imbucata del francese e destro secco di Piccoli alle spalle di Del Frate. Nella ripresa gli esordi in rossoblu di Sebastiano Esposito, Mazzitelli e Kilicsoy. E a tre minuti dal novantesimo il pari su autogol di Deiola.

