Coppa Italia, impresa del Palermo: Cremonese battuta ai rigori in trasferta

la sorpresa

La squadra di Pippo Inzaghi accede al secondo turno (contro l'Udinese?)

Il Palermo di Filippo Inzaghi compie l’impresa fuoricasa e batte la Cremonese in Coppa Italia allo «Zini», guadagnando così il pass per il turno successivo. La partita era terminata sullo 0-0: determinante quindi una parata del portiere Bardi che ha neutralizzato l’ultimo rigore del grigiorosso Johnsen.

Dal dischetto per i rosanero sono andati a segno Brunori, Palumbo, Corona, Augello e Ceccaroni. Per la Cremonese in gol Bondo, Vazquez, Mussolini e Terracciano prima della parata di Bardi sul tiro di Johnsen. Allo stadio Zini di Cremona, contro i grigiorossi neopromossi in serie A, il tecnico del Palermo, Pippo Inzaghi schiera i suoi con un 3-4-2-1, lasciando in panchina capitan Brunori. In porta Bardi, linea difensiva Peda, Bani, Ceccaroni, Pierozzi, centrocampo con Segre (a lui la fascia da capitano), Ranocchia e Augello, in avanti Le Douaron e Gyasi a supporto di Pohjanpalo.

Nel primo tempo molto equilibrio fra le due squadre. Gli ospiti ricorrono spesso al pressing e cercano di annullare le fonti di gioco degli avversari. Pochissime le sortite nelle rispettive area, il Palermo ha l’unica vera opportunità, nel recupero, conclusione di Gyasi e gran parata dell’ex Audero. Nota negativa per la squadra di Inzaghi, dopo un fallo di Pezzella l’infortunio di Peda, sostituito con Diakité.