Coppa Italia: Inter; Inzaghi, dovevamo essere più attenti

Ora dovremo essere bravi a ripartire nel modo giusto

MILANO, 23 APR – “Ci dispiace per i nostri tifosi, ma questo è il calcio. Bisogna fare i complimenti al Milan, ha fatto un’ottima gara: noi abbiamo rammarico per quanto fatto nel primo tempo, avremmo meritato di più e non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Dovevamo essere più attenti”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, intervistato da Mediaset dopo il ko col Milan in Coppa Italia. “Non siamo abituati a due sconfitte consecutive, dobbiamo essere bravi a ripartire nel modo giusto – ha detto ancora Inzaghi -. A Bologna secondo me non meritavamo di perdere, questa sera nel secondo tempo ci è mancata energia: il loro secondo gol ha cambiato l’inerzia. Bisogna dare merito al Milan, ci ha messo in difficoltà in tutte e cinque le gare stagionali, dovevamo fare di più”.

