Coppa Italia: Inter-Lazio, sfida a S.Siro per la semifinale

agenzia

Lautaro guida i nerazzurri, capitolini senza Castellanos

ROMA, 24 FEB – L’Inter ospita domani la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia, una partita che resta speciale per il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, e che secondo gli esperti Sisal lo vedranno sorridere, dando la sua squadra favorita a 1,70 rispetto al 4,75 dei capitolini mentre si scende fino a 3,90 per il pareggio, risultato che porterebbe la partita direttamente ai rigori. Inter avanti anche per il passaggio turno, 1,35 contro 3,25. Lautaro Martinez, in gol a 2,50, rimane il pericolo principale per i biancocelesti ma attenzione a Davide Frattesi, gol o assist a 2,55. In casa Lazio, senza Taty Castellanos, saranno Mattia Zaccagni, gol o assist a 2,90, e l’eterno Pedro, nel tabellino dei marcatori a 5,00, a cercare di trascinare i capitolini in semifinale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA