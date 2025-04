Coppa Italia: Inter per il sogno triplete, Milan per il riscatto

agenzia

Il derby di domani vale più di un posto in finale

ROMA, 22 APR – Una per rincorrere il sogno triplete, l’altra per salvare una stagione deludente. Dopo l’1-1 nella semifinale di andata, Inter e Milan si ritrovano domani per giocarsi un posto nella finale di Coppa Italia. I nerazzurri partono favoriti, per gli esperti Sisal, a 1,95 contro il 3,90 del Diavolo mentre il pareggio si gioca a 3,50. Lo scenario dei supplementari è offerto alla stessa quota mentre una soluzione ai rigori è data a 7,00. Inter avanti anche per il passaggio turno, 1,52 rispetto al 2,50 del Milan. Una sfida dove l’Over, a 1,72, si fa preferire di poco all’Under, in quota a 2,00: ecco allora che un risultato esatto di 2-1 si gioca a 9,00 per Lautaro e compagni mentre quello in favore dei ragazzi di Conceiçao è a 13,50. Lautaro Martinez e Rafa Leao sono gli attesi protagonisti. Un gol o un assiste del Toro è offerto a 2,10, mentre il portoghese nel tabellino della sfida, gol o assist, si gioca a 2,55. Al fianco dei due leader agiranno Marko Arnautovic, a segno a 3,50, e Tammy Abraham, a 4.00.

