Coppa Italia: Inzaghi, ‘i precedenti non vanno in campo’

'Milan forte e in partita secca ha impensierito tutti'

MILANO, 01 APR – “Il derby della seconda stella rimarrà nei nostri cuori, una gioia immensa che rimarrà indimenticabile. Ma i precedenti non vanno in campo, con il Milan abbiamo alternato buone prestazioni e altre meno”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan. “In Supercoppa ottimo primo tempo, nel secondo tempo non come nel primo. In campionato non abbiamo avuto un buon approccio. E poi ci sono gli episodi e lì una squadra forte, organizzata ed esperta deve fare la differenza – ha aggiunto -. Il Milan è forte, ha avuto difficoltà ma in partita secca ha impensierito tutti. E vorranno andare in finale”.

