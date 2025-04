Coppa Italia: Inzaghi, ‘orgoglio Inter in corsa su tutto’

agenzia

Spenderemo tante energie ma è quello che volevamo

MILANO, 01 APR – “Obiettivi prioritari? Il grande obiettivo era essere vivi in tutte le competizioni ad aprile. Quando sei all’Inter, non puoi darti un solo obiettivo. Quest’anno addirittura quattro competizioni, ma è motivo di grande orgoglio essere ancora dentro a tutto. Ci porteranno via tante energie ma è questo che volevamo”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan.

