Coppa Italia: Jovic in attacco per il Milan, Castro nel Bologna

agenzia

Conceicao ritrova Fofana, Italiano Holm e Ndoye

ROMA, 14 MAG – Sergio Conceicao ha scelto Jovic come centravanti del suo Milan per la finale di Coppa Italia, lasciando in panchina Gimenez, autore di una doppietta ai rossoblù venerdì scorso in campionato. In difesa i rossoneri schierano il trio Tomori, Gabbia e Pavlovic, mentre Fofana ha ripreso il suo posto a centrocampo e Leao si muoverà sulla fascia sinistra, con quella opposta occupata da Pulisic. Vincenzo Italiano ha schierato i rientranti Holm in difesa e Ndoye in avanti, dove oltre a Orsolini è titolare anche Castro, che pure il tecnico aveva lasciato in dubbio parlandone alla vigilia. Panchina, invece, per Odgaard.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA