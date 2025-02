Coppa Italia: Juve eliminata ai rigori, Empoli in semifinale

agenzia

5-3 per i toscani, dal dischetto sbagliano Vlahovic e Yildiz

ROMA, 26 FEB – Impresa dell’Empoli che elimina la Juventus e vola per la prima volta in semifinale di Coppa Italia. I toscani si impongono ai rigori 5-3, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1: e proprio l’Empoli era passato in vantaggio al 24′ del primo tempo con Maleh e sfiorato il raddoppio con Konate. Nella ripresa i bianconeri si riportano in parità grazie a Thuram. Dal dischetto la squadra di Motta paga gli errori di Vlahovic e Yildiz, mentre impeccabili dagli undici metri i toscani che al prossimo turno incontreranno il Bologna.

