Coppa Italia: la Fiorentina recupera i big assenti a Salerno

agenzia

Per semifinale con Atalanta riecco Gonzalez, Belotti e Beltran

FIORENTINA, 23 APR – Sono 26 i giocatori convocati da Vincenzo Italiano per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani alle 21 a Bergamo contro l’Atalanta. Rispetto alla trasferta di campionato vinta domenica contro la Salernitana tornano a disposizione Nico Gonzalez, Andrea Belotti, Jack Bonaventura, Lucas Beltran e Pietro Comuzzo, ancora assente M’Bala Nzola per ‘motivi personali’ come hanno ribadito anche oggi dalla società viola. Vigilia di silenzio per il tecnico che non ha parlato neppure sui canali del club. La Fiorentina per accedere alla finale del 15 maggio all’Olimpico di Roma dovrà difendere l’1-0 conquistata all’andata grazie alla rete di Rolando Mandragora.

