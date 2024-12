Coppa Italia: l’Atalanta e la Roma prenotano i quarti

agenzia

La Dea riceve il Cesena, i giallorossi aspettano la Samp

ROMA, 17 DIC – Mercoledì da Coppa Italia per l’Atalanta e la Roma, che affronteranno le uniche squadre della Serie B ancora in gioco. Prima in campionato, l’Atalanta vuole confermarsi anche in Coppa, dove ospita il Cesena. Bilancia tutta dalla parte della Dea, con gli esperti Sisal che prevedono un suo successo a 1,25, il pareggio a 6,00 mentre si raddoppia la quota, a 12, per il trionfo dei romagnoli. Passaggio turno: 1,12 rispetto a 5,75. Il Bologna aspetta la vincente. Claudio Ranieri vuole portare la Roma ai quarti per dare respiro alla squadra e per la partita con la Samp all’Olimpico gli esperti Sisal ritengono i giallorossi favoriti a 1,35, col pareggio dato a 5,00 e il blitz doriano che pagherebbe 8 volte la posta. Roma avanti anche nel passaggio del turno: i capitolini tra le migliori otto si giocano a 1,20, i ragazzi di Semplici a 4,25. Chi passerà il turno affronterà il Milan.

