agenzia
Coppa Italia: Leao in gol, poi un problema al polpaccio
Sblocca il Milan contro Bari, ma sostituito dopo 16' da Gimenez
MILANO, 17 AGO – Gol e uscita obbligata: dura appena 16′ la prima partita della stagione di Rafael Leao che fa in tempo a sbloccare la partita contro di Coppa Italia a San Siro contro Bari con un gol di testa da attaccante puro, poi pochi istanti dopo la sostituzione obbligata per un problema al polpaccio. Al suo posto nel Milan entra Gimenez.
