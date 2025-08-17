Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Coppa Italia: Leao in gol, poi un problema al polpaccio

Sblocca il Milan contro Bari, ma sostituito dopo 16' da Gimenez

Di Redazione |

MILANO, 17 AGO – Gol e uscita obbligata: dura appena 16′ la prima partita della stagione di Rafael Leao che fa in tempo a sbloccare la partita contro di Coppa Italia a San Siro contro Bari con un gol di testa da attaccante puro, poi pochi istanti dopo la sostituzione obbligata per un problema al polpaccio. Al suo posto nel Milan entra Gimenez.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: