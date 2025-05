Coppa Italia: Lega A organizza ‘Charity gala dinner’ con Dazn

agenzia

In favore Airc,Croce Rossa Italiana e Centro Paradiso di Soccavo

ROMA, 13 MAG – Un ‘Charity gala dinner’ in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Ad organizzarlo è la Lega Serie A in favore di fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Croce Rossa Italiana e Centro Paradiso di Soccavo (NA). Quest’anno il tradizionale appuntamento di beneficenza che precede la finale, questa sera a “Villa Miani” a Roma, vedrà il partner Dazn in veste di main sponsor ell’evento. Nel corso della serata, che vedrà la partecipazione di numerose aziende, istituzioni e ospiti d’eccezione, attraverso un’asta di beneficenza saranno messi in palio quattro quadri della Lega Serie A, il cui valore è stato quotato grazie alla collaborazione di Christie’s, la più grande casa d’aste al mondo: “Venezia” di Remo Brindisi, “Figure al caffè” di Eliano Fantuzzi, “Allo stadio” di Ottone Rosai e “Bosco di Ulivi” di Renato Guttuso. Tra le opere battute all’asta, anche un prestigioso vassoio serigrafato, dipinto e laccato a mano, realizzato da Fornasetti, oltre a 5 sculture cristallizzate da Ressentia ottenute dalle maglie da calcio di: Christian Vieri (Internazionale), Francesco Totti (Roma), Fabio Cannavaro (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna) e Rafael Leão (Milan). “La Lega Serie A è orgogliosa di promuovere una serata che coniuga solidarietà, sport e arte – ha affermato il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli – Mettere all’asta opere che fanno parte del nostro patrimonio rappresenta un gesto concreto di responsabilità sociale, con l’obiettivo di sostenere progetti a favore dei bisognosi. Crediamo che il calcio debba saper andare oltre il campo, contribuendo attivamente al benessere della comunità e sostenendo chi si trova in maggiore difficoltà. Con questa iniziativa riaffermiamo il nostro impegno a favore di una dimensione partecipativa del calcio perché finanzieremo progetti di pratica sportiva per i più giovani, oltre alla borsa di studio per Airc per il settimo anno di fila”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA