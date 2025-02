Coppa Italia: l’Empoli sfida la Juventus allo Stadium

agenzia

I precedenti danno poche chance ai toscani

ROMA, 25 FEB – La squadra più vincente della Coppa Italia, e campione in carica, contro chi non ha mai raggiunto le semifinali del torneo. L’ultimo quarto di finale è, sulla carta, una sfida impari tra Juve ed Empoli e per gli esperti Sisal i bianconeri partono favoritissimi a 1,30, con il pareggio offerto a 5,00 mentre il blitz toscano pagherebbe 12 volte la posta. Juventus che vede le semifinali a 1,16 mentre il passaggio turno dell’Empoli si gioca a 5,00. Nelle 34 sfide tra le due squadre, solo 5 volte gli azzurri hanno vinto e nell’ultima, Kolo Muani ha segnato una doppietta: l’attaccante francese che si ripete con una marcatura multipla è dato a 5,00. Sogna una notte da protagonista anche Conceição, gol o assist a 1,87. In casa toscana le speranze sono affidate a Sebastiano Esposito: una sua rete allo Stadium è offerta a 5,00.

