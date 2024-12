Coppa Italia: Mignani, il Cesena ha avuto troppa paura

agenzia

BERGAMO, 18 DIC – “I ragazzi hanno dato tutto, mi dispiace per il troppo timore reverenziale nella prima parte del primo tempo. Così abbiamo preso due gol subito”. Michele Mignani, allenatore del Cesena, commenta così la sconfitta in casa dell’Atalanta nell’ottavo di Coppa Italia: “Dovevamo essere più aggressivi e non concedere gol così facili. Quando invece ha avuto la palla, la squadra s’è proposta, ha giocato, è arrivata in area per cercare di far male all’avversario – l’analisi del tecnico dei romagnoli -. Era una partita quasi impossibile da invertite, ma il rammarico è di essere stati troppo leggeri, senza nulla togliere alla qualità dell’Atalanta”. “Le cose positive? La personalità, il modo di muovere la palla e di creare fastidi agli avversari. Ceesay ha fatto bene come Pieraccini, ma non è questione di singoli. Dobbiamo diventare un pochino più sporchi e cattivi – chiude Mignani -. Nella testa dei miei giocatori non poteva non esserci un minimo di preoccupazione, ma questa non deve diventare paura. All’inizio avevamo quasi paura di toccarli e di fargli male”.

