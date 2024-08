Coppa Italia: Monza batte Sudtirol 9-8 ai rigori

agenzia

Decide il penalty di Izzo, brianzoli ai sedicesimi

MILANO, 09 AGO – Il Monza batte il Sudtirol 9-8 ai calci di rigori e vola ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 nei 90′ regolamentari, davanti a poco più di 7 mila tifosi, dal dischetto sono risultati decisivi la parata di Pizzignacco su Praszelik e il successivo gol di Izzo, dopo che le due squadre avevano tirato 16 rigori consecutivi. Non sono mancate le occasioni per sbloccare la sfida per i brianzoli (oltre a una rete annullata a Maric per fuorigioco nel finale), che hanno però mostrato poca lucidità in zona realizzativa. Il Monza incontrerà nei sedicesimi la vincente della sfida tra Brescia e Venezia in programma domenica al Rigamonti.

