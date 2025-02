agenzia

Domani a San Siro la gara valida per i quarti di finale

ROMA, 04 FEB – E’ Marco Piccinini di Forlì l’arbitro designato per dirigere Milan-Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia in programma domani a Milano (ore 21). Assistenti Cecconi-Ceccon, quarto ufficiale Bonacina: al Var Fabbri, avar Meraviglia.

