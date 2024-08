Coppa Italia: radiocronache 32/i su Radio Tv Serie A con Rds

agenzia

De Siervo: 'Sarà qualcosa di unico nel panorama europeo'

MILANO, 07 AGO – Novità per la Coppa Italia: le radiocronache integrali delle sfide dei trentaduesimi di finale – in programma da venerdì 9 a lunedì 12 agosto – saranno trasmesse per la prima volta e in esclusiva su ‘Radio Tv Serie A con RDS’. Le gare, informa Lega serie A, saranno disponibili quindi on air in modalità Dab e Ip, sul sito e sulla app della Lega, nonché sul sito e sulla app di Rds, con programmazione live dalle 17.30 per il pre partita e, oltre alla radiocronaca, anche approfondimenti sulle gare. “Realizzeremo qualcosa di unico nel panorama europeo: dopo essere stati la prima Lega calcistica ad avere una radio-tv, ora saremo i primi a produrre da soli le radiocronache in diretta di una nostra competizione ufficiale”, ha dichiarato l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo. “Aggiungiamo un nuovo tassello, ovvero le radiocronache della Coppa Italia , un consolidamento di programmazione per tutti gli appassionati di calcio”, ha dichiarato il generale manager di Rds, Massimiliano Montefusco.

