Coppa Italia Serie D: il turno preliminare scalda i motori nelle sfide siciliane

Calcio

Tre derby incerti e Messina ancora incompleto di scena a Lamezia

Oggi torna in scena la Coppa Italia di Serie D con il turno preliminare che coinvolge alcune delle formazioni più importanti della Sicilia. Oltre al confronto tra Vigor Lamezia e Messina, ancora incerto per la recente riorganizzazione societaria dei peloritani (che comunque saranno di scena in Calabria), sono in programma tre derby isolani che promettono di regalare grandi emozioni. Milazzo-Athletic Palermo, Enna-Acireale e Castrum Favara-Gela si presentano infatti come sfide molto aperte, con squadre ancora in costruzione che stanno cercando di trovare un’identità e i giusti equilibri in vista dell’inizio della stagione.

Il primo confronto, Milazzo-Athletic Palermo, (campo Fresina di Sant’Agata di Militello a porte chiuse) vede di fronte due squadre guidate rispettivamente da Gaetano Catalano ed Emanuele Ferraro, tecnici consapevoli delle difficoltà di questo momento ma fiduciosi nelle potenzialità dei propri organici. Catalano sottolinea: «Siamo ancora un cantiere aperto, ma la voglia di fare bene è tanta e cercheremo di dare il massimo in campo. La Coppa Italia è un banco di prova utile per testare la nostra crescita». Ferraro, dal canto suo, spiega: «Affrontiamo una partita delicata, dove bisogna stare molto attenti. L’Athletic Palermo vuole mostrare il proprio valore e iniziare la stagione con una vittoria sarebbe fondamentale per morale e fiducia».

Sul fronte del derby Enna-Acireale, anche qui la situazione non è da meno. Francesco Passiatore e Marco Coppa, rispettivamente allenatori delle due squadre, si aspettano una partita equilibrata e combattuta. Passiatore afferma: «Il nostro obiettivo è arrivare pronti a ogni gara. Personalmente vedo la Coppa come un’occasione per migliorare e far esordire alcuni giovani; la partita sarà dura, ma vogliamo metterci in mostra». Coppa aggiunge: «Enna è una squadra di livello, ci prepareremo al meglio. In queste sfide bisogna essere attentissimi perché ogni errore può pesare, ma vogliamo fare bella figura e dare spettacolo».

Ultimo appuntamento tra Castrum Favara e Gela, (al “Bruccoleri” ma a porte chiuse per la squalifica del campo) con i tecnici Pietro Infantino e Gaspare Cacciola che conoscono bene le difficoltà di queste partite e le incognite di squadre che stanno ancora allestendo le proprie rose. Infantino commenta: «Partiamo con umiltà e consapevolezza delle difficoltà, ma vogliamo sfruttare questa competizione per crescere e trovare la giusta amalgama. La Coppa è importante per capire a che punto siamo». Cacciola conclude: «È una sfida che presenta mille insidie e non si possono fare pronostici. I ragazzi stanno lavorando duramente e vogliamo fare un bel percorso, partita dopo partita».