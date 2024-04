Coppa Italia: Tudor ‘partiti bene e la strada è quella giusta’

agenzia

Tecnico Lazio, qualche cambio stasera ma non per il derby

ROMA, 02 APR – “La strada intrapresa è quella giusta, siamo partiti bene, con voglia di fare, di giocarsela e di non speculare, questa cosa mi piace. Dobbiamo continuare forte su questo percorso. Il gruppo l’ho trovato molto bene, volenteroso di lavorare e riprendersi”. Lo ha detto l’allenatore della Lazio, Igor Tudor, ai microfoni di Mediaset, nel pre-partita dell’andata di semifinale di Coppa Italia con la Juventus a Torino. “È sempre bello tornare a Torino, il passato non si può cancellare ma fino a un certo punto, perchè poi c’è la partita da giocare, io penso ai miei ragazzi – ha detto ancora il tecnico in merito al suo passato in bianconero -. Qualche cambio rispetto al campionato perché c’è il derby? No, al derby ci penseremo dopo, ho cambiato perché giochiamo due gare in tre giorni e molti tornavano dalle Nazionali. Ho pensato a questo e non al derby”.

