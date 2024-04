Coppa Italia: Tudor “peccato, ma siamo sulla strada giusta”

agenzia

Il tecnico laziale: "Grande gara, i ragazzi hanno dato tutto"

ROMA, 23 APR – “Abbiamo fatto una grande gara, ma non è bastato. Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno dato tutto. Ci sono state tante belle cose nella gara, a parte il passaggio del turno. Mi è piaciuta la mentalità contro un avversario di questo livello, mi spiace per i ragazzi perché ci credevano. Ce l’abbiamo messa tutta, dispiace anche se la strada imboccata è giusta. Non siamo passati, ma sono molto soddisfatto della crescita dei ragazzi da ogni punto di vista. Siamo a buon punto”. Così Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha commentato la vittoria amara contro la Juventus in semifinale di Coppa Italia, ai microfoni di Mediaset. Poi, sull’obiettivo Champions in campionato, il tecnico glissa sottolineando di guardare al futuro: “Io sono felice dei ragazzi, vogliamo proseguire. Io sono qua da un mese, quando si costruiscono le squadre si costruiscono per un tipo di gioco, poi ci metteremo a lavorare anche in estate per completare con i profili giusti perché manca un po’ di fisicità e un po’ di gamba”, ha concluso Tudor.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA