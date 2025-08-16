agenzia
Coppa Italia: Venezia batte Mantova 4-0 e passa il turno
Doppiette di Doumbia del primo tempo e di Yeboah nella ripresa
VENEZIA, 16 AGO – Il Venezia batte il Mantova 4-0 nella gara dei trentaduesimi di Coppa Italia, giocata allo stadio Penzo di Sant’Elena. Nel primo tempo doppietta di Doumbia al 15′ e al 45′, poi nella ripresa, al 12′ e al 45′ altra doppietta di Yeboah. Ai sedicesimi il Venezia incontrerà la vincitrice di Audace Cerignola-Verona, in programma lunedì 18 luglio nella cittadina pugliese.
