Coppa Italia:Conceiçao,con rinforzi posso lavorare su mia strada

Ora pensiamo a Empoli, sarà difficile speriamo di continuare

MILANO, 05 FEB – “Nuovo Milan come mio Porto? Non ancora, stiamo ancora lavorando. Con questi giocatori che sono arrivati possiamo lavorare meglio per andare sulla strada che mi piace, per giocare con i due davanti, per esempio… Fare gol e non prenderli”: lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao a Sport Mediaset dopo aver centrato la semifinale di Coppa Italia. “Mancano tre partite per vincere il trofeo. Ora pensiamo ad Empoli: sarà molto difficile – dice ancora Conceiçao -. In campionato abbiamo difficoltà, ma noi speriamo di continuare su questa strada con l’evoluzione che voglio a livello individuale in modo che poi si rifletta anche nel collettivo”

