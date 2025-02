Coppa Italia:D’Aversa, i miei hanno scritto una pagina di storia

agenzia

Tecnico Empoli 'che impresa, siamo andati oltre il traguardo'

TORINO, 26 FEB – “I ragazzi hanno fatto un’impresa, scrivendo una pagina storica per questo club e deve servirci anche per i campionato. Avevo chiesto una partita di orgoglio, siamo andati anche oltre. Ci godiamo questo splendido traguardo, in campo c’erano tre ragazzi del settore giovanile. Se giocheremo come stasera raggiungeremo il nostro obiettivo”. Così il tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa, dopo il successo ai rigori sulla Juve che ha regalato al club toscano le semifinali di Coppa Italia che giocherà contro il Bologna. “I miei ai calci di rigore hanno avuto una serenità da veterani – dice ancora D’Aversa -. In un momento difficile non me lo aspettavo. Battere i rigori in questo modo sotto i tifosi della Juventus mi fa ben sperare in vista della trasferta di Genova, in uno stadio che spinge molto. Ripartiamo dal passaggio del turno e dalla prestazione che ci deve far ben sperare per il futuro”. Ma cosa è successo a Empoli negli ultimi tempi? “Non è una coincidenza che oggi è rientrato Ismajli, averlo recuperato è molto importante perché è colui che guidava la difesa e ci permetteva di giocare aggressivi – risponde -. Io non creo alibi ai miei giocatori, però mancando i tre centrali titolari puoi avere delle difficoltà. Qui abbiamo dimostrato di poter far bene anche con giovani come Bacci e Tosto, ma questi rientri di Marianucci e Ismajli sono stati molto importanti”.

