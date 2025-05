Coppa Italia:Italiano ‘vittoria meritata, dedicata a Joe Barone’

agenzia

Il tecnico rossoblù: "Questa gente meritava un premio"

ROMA, 14 MAG – “Dopo alcune delusioni questa è meritata, abbiamo fatto una grande partita. I ragazzi hanno fatto una prestazione incredibile, il percorso che abbiamo fatto viene coronato con questa coppa e questa gente che meritava un premio. Devo fare una dedica speciale, la dedico alla famiglia di Joe Barone, oggi mi ha mandato un messaggio il figlio e mi ha fatto molto piacere leggerlo”. Così Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ai microfoni di Sport Mediaset, commenta la vittoria della Coppa Italia. Ricordando le sconfitte passate, poi, Italiano ha sottolineato come siano state “tre delusioni pesanti, non pensavo di potermi prendere la rivincita pronti e via, sono felice perché aggiungo un trofeo importante a questo cammino, lo dedico ai ragazzi che sono stati straordinari. Abbiamo fatto un percorso in crescendo, oggi prestazione grandiosa e sono contento”, conclude.

