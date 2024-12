Coppa Italia:Lazio; Baroni ‘Napoli primo con merito, noi pronti’

agenzia

Il tecnico: "Conte non è una sorpresa, teniamo a trofeo"

ROMA, 04 DIC – “Ci teniamo a far bene in questa competizione, la squadra ha lavorato con attenzione e voglia. Giochiamo contro la prima in classifica, meritatamente, e domani sarà una bella partita, contro una squadra di altissimo livello, solida e complicata da affrontare per tutti. Sappiamo il nostro percorso, non dobbiamo aver timore di confrontarci. Siamo pronti. Sarà un test importante perché vogliamo misurarci con questo tasso di difficoltà”. Così Marco Baroni, tecnico della Lazio, prima della sfida di Coppa Italia contro il Napoli. L’allenatore biancoceleste, poi, parlando dell’apporto dato da Conte al Napoli ammette come per lui non sia “una sorpresa perché lo conosco al di là dei risultati. Sono stato vicino a lui, so che è un grande allenatore e sarà dura per tutti gli altri. Dentro quella classifica c’è tanto lavoro”, mentre a chi chiede dei torti arbitrali subiti dalla Lazio Baroni dribbla ribadendo di non voler portare “la squadra su quel terreno, noi abbiamo massima fiducia in tutto e tutti. Alla fine del campionato tutto si equilibra. Nel calcio ci possono essere situazioni, non voglio parlare di errori. Dobbiamo saper gestire queste situazioni, la squadra deve avere la forza per farlo. Credo che tutto il sistema voglia andare in una direzione, non pensiamo sempre ad altro. Pensiamo che si può migliorare tutti”. Infine un pensiero sul percorso della Lazio fino ad ora con il tecnico che ammette di essere “centrato nel percorso della squadra. Non abbiamo ancora fatto niente, ci saranno ancora tante difficoltà da affrontare tutti insieme”.

