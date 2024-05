Coppa Italia:Uva ‘la finale best practice a livello europeo’

agenzia

Capo sostenibilità Uefa: "Azioni hanno grande impatto"

ROMA, 14 MAG – “Questo è un percorso per applicare la sostenibilità al calcio. Lo abbiamo voluto fare in modo diretto, così che abbia un impatto concreto. Abbiamo creato una matrice che mette insieme i principi della sostenibilità ambientale, sociale e della governance. Questo è il primo in cui la testiamo su un evento non nostro. Utilizzeremo questa finale come best practice a livello europeo”. Sono queste le parole di Michele Uva, direttore di Social & Environmental Sustainability della UEFA, durante la conferenza stampa “Road to Zero” per illustrare tutte le iniziative messe in campo per rendere la finale della Coppa Italia sostenibile. “Dobbiamo essere ambiziosi, ora aspettiamo i risultati; in Germania ci sono diverse azioni che vanno a ridurre le emissioni. Queste azioni, trasmesse a tutta la Serie A, possono dare un impatto veramente importante. Ma i risultati si avranno quando dal vertice della piramide si arriverà alla base, ossia al mondo dilettantistico”, prosegue Uva. Che infine sottolinea come “noi cerchiamo di ispirare. Ma lo zero non esiste, esiste la strada per arrivarci ed è una strada che dobbiamo percorrere perché la sostenibilità è un investimento”, conclude.

