Coppa Italia:Vieira carica il Genoa ‘obiettivo passare il turno’

"Amarezza per sconfitta di Bologna ma possiamo riscattarci"

GENOVA, 24 SET – Vigilia dei sedicesimi di Coppa Italia per il Genoa di Patrick Vieira atteso domani al Ferraris dalla sfida all’Empoli. Il tecnico francese ha recuperato il portiere Siegrist, candidato a sostituire in Coppa Leali, ed avrà come unico assente Onana. Genoa che dopo la sconfitta in campionato punta alla qualificazione anche per il morale. “Per me la Coppa Italia è una competizione importante che vogliamo giocare con orgoglio e rispetto. È anche un’opportunità per tenere coinvolti tutti i giocatori, compresi quelli che hanno avuto meno spazio in questa prima parte di stagione-ha dichiarato il tecnico rossoblù-. Tutti dovranno sentirsi parte di questo percorso. Una società che vuole crescere come la nostra deve essere ambiziosa e puntare ad andare avanti il più possibile. La nostra mentalità è che dobbiamo crescere come squadra e superare il turno, l’appetito viene mangiando”. Spazio dunque a chi ha giocato meno con Stanciu, Marcandalli e Gronbaek candidati per una maglia da titolare. L’importante per il Grifone sarà lasciarsi alle spalle la gara di Bologna, polemiche per il rigore nel recupero comprese. “Il risultato dell’ultimo weekend di campionato ha lasciato amarezza, ma il calendario dà subito la possibilità di tornare in campo e di farlo davanti ai nostri tifosi, con la voglia di vincere. Nel calcio ci sono tante situazioni: alcune le possiamo controllare, altre no. Io non voglio perdere tempo e attenzione su fattori esterni: preferisco concentrarmi su ciò che possiamo controllare, su ciò che possiamo condizionare in maniera positiva, su ciò che dipende da noi. Questa è la nostra responsabilità, ed è così che vogliamo avere un impatto positivo sui risultati”.

