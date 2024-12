Corberan nuovo allenatore del Valencia, era al West Bromwich

agenzia

Il club spagnolo paga la clausola rescissoria per il tecnico

VALENCIA, 25 DIC – Carlos Corberan è il nuovo allenatore del Valencia, club sei volte campione di Spagna ma attualmente al 19/o e penultimo posto della Liga. Per averlo, e poi fargli firmare un contratto fino a giugno del 2027, il Valencia ha esercitato la clausola rescissoria del contratto che legava Corberan agli inglesi del West Bromwich Albion, squadra del Championship (la serie B inglese)che nella scorsa aveva portato fino ai play off promozione. In precedenza aveva allenato l’Huddersfield in Inghilterra e l’Olimpiakos Pireo in Grecia. Prima ancora il 41enne spagnolo era stato l’assistente del ‘Loco’ Bielsa al Leeds.

