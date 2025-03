Coreografia oltraggiosa contro la Juve, multa di 50 mila euro alla Fiorentina

calcio

La decisione del giudice sportivo

Sono 10 i giocatori fermati dal giudice sportivo, tutti per un turno, dopo le partite dello scorso fine settimana (29/a giornata). Sono gli espulsi Dele Alli (Como, grave fallo di gioco), Alessandro Bastoni (Inter, doppia ammonizione) e Ederson (Atalanta, doppia ammonizione per proteste).Salteranno il prossimo turno anche Hernani (Parma), Castro (Bologna), Martin (Genoa), Musah (Milan), Nicolussi Caviglia (Venezia), Nico Paz (Como), Vecino (Lazio).Inoltre, é costata 50mila euro di multa alla Fiorentina la coreografia esposta dai tifosi in Curva Ferrovia in occasione della partita contro la Juventus, «contenente un’espressione oltraggiosa (“Juve m…”) nei confronti della squadra avversaria». A ciò si sono aggiunti «cori beceri» verso calciatori e tifosi bianconeri ed il lancio di tre fumogeni nel settore da questi ultimi occupato.

