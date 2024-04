Cori razzisti a McKennie, procura Figc monitora video

agenzia

In caso di prove allora si potrà aprire indagine

ROMA, 04 APR – La Procura della Figc non ha ancora aperto un’indagine ma – apprende l’ANSA – si è attivata sui cori razzisti rivolti dai tifosi biancocelesti a McKennie che ci sarebbero stati durante la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio al momento della sostituzione del giocatore americano. Nelle relazioni degli ispettori di gara non sono stati rilevati, per questo la procedura prevede che prima la Procura monitori, anche su web e social, e all’esito, in caso di prove audio o video, apra un’indagine. Su quanto successo, intanto, “indaga” il club bianconero dopo avere “preso atto del video circolato sui social e ripreso da alcuni organi di stampa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA