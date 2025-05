Corri Catania: presentata l’edizione numero 17 della tradizionale corsa camminata in programma domenica

Sport, Catania

Oggi al Comune di Catania svelati tuti i dettagli dell'evento diventato appuntamento fisso della primavera catanese. Domani apre il "Corri Catania Village", tanto sport e divertimento

Manca poco! Oggi si è alzato ufficialmente il sipario sulla 17ª edizione di Corri Catania, la corsa/camminata aperta a tutti che scatterà domenica prossima alle 10 in punto da piazza Università, preceduta dal Corri Catania Village che aprirà i battenti giovedì pomeriggio. L’evento è ormai un appuntamento fisso della primavera catanese capace di coniugare sport, benessere, divertimento, spirito di aggregazione e condivisione e partecipato da migliaia di persone.

Un momento della presentazione della Corri Catania in Sala Giunta al Comune di Catania

Alla presentazione in Sala Giunta al Comune di Catania è intervenuto l’Assessore allo Sport Sergio Parisi, che ha sottolineato: “Corri Catania è sempre attesissima ed è una vanto per la nostra città che vive una domenica di festa che i catanesi amano; come Amministrazione saremo sempre accanto agli organizzatori che con determinazione, impegno, slancio e passione portano avanti questa manifestazione di successo“.L’entusiasmo anche quest’anno è palpabile; già tanti si sono assicurati la tradizionale maglietta bianca con l’omino simbolo della 17ª edizione; con soli 5 euro, nei Corri Catania Point e da domani anche in piazza Università, sono disponibili i kit con t-shirt, borsa e pettorale numerato per partecipare alla manifestazione.

Altri momenti della presentazione della Corri Catania in Sala Giunta al Comune di Catania

Quest’anno si “corre” per il progetto “Auto della Donazione” che si concretizzerà in un’automedica attrezzata per il trasporto sangue che verrà destinata alla Croce Rossa Italiana- Comitato di Catania. “Corri Catania e Croce Rossa rappresentano un bellissimo binomio per la città – ha sottolineato la presidentessa di Croce Rossa Catania, Agata Lanteri – e questo evento ha la capacità di sensibilizzare con leggerezza a tematiche così importanti come la donazione del sangue e di trasformare una domenica di primavera in una giornata piena di gioia che permea con il suo spirito di festa tutta la città“.

Il vicecomandante dei Vigili Urbani di Catania Stefano Blasco; l’assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi e Agata Lanteri presidentessa di Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania

Domenica al via della corsa/camminata, come ogni anno, saranno tanti gli alunni e le alunne delle scuole catanesi insieme alle loro famiglie. “Corri Catania è parte integrante della nostra città – ha evidenziato l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Andrea Guzzardi – e per questo la sosteniamo e con entusiasmo coinvolgiamo le scuole perchè possano diventare protagoniste di una grande festa del territorio”.

Tre olimpionici ai fianco di Corri Catania: Maria Cocuzza (ginnastica), Giusi Malato (pallanuoto) e Salvatore Cavallaro (boxe)

Una conferenza molto partecipata che ha visto stringersi attorno all’evento tante realtà che “corrono” al fianco di Corri Catania e che hanno contribuito negli anni a far crescere la manifestazione.“Grazie a tutti coloro che condividono lo spirito e i valori di Corri Catania – hanno dichiarato Elena Cambiaghi e Giovanni Nania, organizzatori dell’evento – e che contribuiscono alla piena riuscita della manifestazione”.

Tutti protagonisti della presentazione in Sala Giunta della Corri Catania 2025

“Facciamo squadra, è questo il “segreto” che permette di raggiungere importanti traguardi – ha aggiunto Elena Cambiaghi – e il nostro grazie va al Comune di Catania che ha “sposato” la manifestazione. Un grazie che si estende a chi patrocina l’evento, a tutti i partner che lo sostengono, alle realtà che attraverso la loro partecipazione danno il loro supporto e a tutti coloro che hanno preso parte alla presentazione: il Comandante dei Vigili del Fuoco di Catania, Felice Iracà, affiancato dall’Ispettore Antonino Nicastro; il Vice Comadante della Polizia Municipale, Stefano Blasco con il commissario Giovanni Oliva; il Tenente dei Carabinieri, Matteo Colagrossi; la dott.ssa Sandra D’Alessandris dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco; gli olimpionici Giusy Malato, Maria Cocuzza, Raimondo Alecci e Salvo Cavallaro.

L’intervento di Agata Lanteri presidentessa della Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania

E poi ancora Salvo Spinella, presidente nazionale Csain con il consigliere Giuseppe Lombardo; il maratoneta Ivan Chiaramonte; il presidente Antonino Santoro dell’ Associazione Arbitri di Catania; il Vespa Club Catania con il presidente Mario Puleo e il Centro Cami. Tanti i partner di Corri Catania presenti: ST; CNR Catania; Sicilbanca; Iliad; Naturizia e Turkish Airlines. Presenti anche l’Associazione Nazionale Carabinieri; AMTS Catania; il Consorzio Gema; Comitato Librino Attivo; Anna Cavallotto, e tanti altri ancora oltre ai volontari di Croce Rossa e di Corri Catania.

I campioni dello sport e i dirigenti sportivi al fianco della Corri Catania

Il percorso della 17ª Corri Catania