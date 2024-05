E’ il giorno di Corri Catania: da Piazza Università il via alla 16ª edizione della corsa-camminata

Sport,

Cinque chilometri per scoprire le bellezze del centro storico e realizzare il progetto 2024: “Officina del Cuore"

Il conto alla rovescia in vista della 16ª Corri Catania è finito. Stamattina il “popolo delle magliette bianche” è partito per la tradizionale e attesissima corsa-camminata lungo le strade del capoluogo etneo; una manifestazione che si appresta ad unire come sempre dal 2009, migliaia di partecipanti all’insegna dello sport, del benessere e della solidarietà e che regala sempre tanto divertimento.

Una ginnasta del gruppo New Sport-Katana in azione

“CATANIA CORRE PER CATANIA”. L’evento, patrocinato dal Comune di Catania, è scattato giovedì e fino a ieri sera ha visto il “Corri Catania Village” animato da tante attività con migliaia di persone, tradizionale vigilia alla corsa-camminata scattata oggi alle 10 da Piazza Università con lo slogan “Catania corre per Catania” che sintetizza l’evento con la consapevolezza di correre o passeggiare per una vera e propria “gara di solidarietà”.

gli atleti della Strength School Riposto col maestro Vito Nasello

IL PROGETTO “OFFICINA DEL CUORE”. Quest’anno si “corre” per promuovere il progetto “Officina del Cuore”: sarà realizzata un’area cardiologica attrezzata all’interno dell’ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania, per offrire servizi di prevenzione e cura alle persone economicamente fragili e ai più vulnerabili.

I campioni della Lotta Club Jonio Catania in azione al Corri Catania Village col tecnico Daniele Ficara

CORRI CATANIA VILLAGE. E ieridopo l’apertura ufficiale di giovedì, Piazza Università, il salotto buono della nostra città, è diventata una palestra a cielo aperto con esibizioni di lotta con in azione piccoli e grandi talenti della Lotta Club Jonio Catania del maestro Salvatore Campanella, affiancato dai tecnici Daniele Ficara e Antonino Giangreco; lo judo con l’Asd Titania Catania con in testa il maestro Gaetano Spata; il karate con il gruppo Altair del maestro Mattia Agatino e ancora la scherma con la Catania Fencing la società dell’azzurro Gianpaolo Buzzacchino e presente anche il delegato provinciale Vera Pistone.

Campioni della New Sport Catania in azione sotto gli sguardi di Gianni Nicotra decano dei tecnici siciliani di artistica

Applauditissime e seguitissime le esibizioni di ginnastica artistica e ritmica delle società New Sport Catania e Katana di Gianni e Angela Nicotra e grande spettacolo hanno offerto anche i campioni del sollevamento pesi presenti in piazza con gli atleti della Strength School Riposto del maestro Vito Nasello.

Piccoli schermidori della Catania Fencing in azione

Nel pomeriggio lo spettacolo è continuato con due coreografie di danza caraibica Master fit Dance; l’esibizione dei cantanti della Singing Academy di Francis Coppolino; sul palco applausi per l’Associazione Life Onlus con la danza in carrozzina capitanata da Agata Giudice e ancora danza moderna con il Centro Accademico Arte in Movimento “Gli Artisti”.

Piazza Università è diventata una palestra a cielo aperto

IL PERCORSO: 5 KM CORRENDO O CAMMINANDO. Oggi indossando la maglietta bianca simbolo dell’evento, un serpentone festante si snoderà lungo il percorso di 5 km che da piazza Università, si muoverà lungo via Etnea, via Argentina, via Sant’Euplio, viale Regina Margherita, Villa Bellini (Piazzale delle Carrozze e viale degli Uomini Illustri), via Santa Maddalena, via Gesualdo Clementi, piazza Dante, via Quartarone, via Teatro Greco, piazza San Francesco, via Gagliani, via Garibaldi, via Castello Ursino, piazza Federico di Svevia, via San Sebastiano, via Transito, via Auteri, piazza Mazzini, via Garibaldi per arrivare in piazza Duomo e poi fare ritorno in piazza Università.

IL PROGRAMMA DI OGGI. Oggi alle 8,30 apertura Corri Catania Village con la possibilità di assicurarsi gli ultimi kit con t-shirt, borsa e pettorale e con 5 euro partecipare alla corsa-camminata e contribuire alla realizzazione del progetto solidale di Corri Catania 2024. Alle 9 il raduno dei partecipanti; alle 9,15 il riscaldamento con Palestre Altair; alle 10 la partenza della 16ª Corri Catania e chiusura alle 12 con la grande festa finale.

DALLE 8 ALLE 14: ECCO TUTTI I DIVIETI DI TRANSITO DI OGGI. Il Comune di Catania ha predisposto per oggi una serie di divieti al traffico veicolare. In particolare, dalle ore 8 alle 14 di domenica, e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito (sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti art. 7-bis C.d.S.) per tutti i veicoli, eccetto i mezzi delle forze dell’ordine, dei mezzi di soccorso in emergenza e dei mezzi dell’organizzazione, nelle seguenti vie e piazze: via Etnea, nel tratto compreso tra la piazza Università e la via Argentina, ivi compresi gli attraversamenti di via Fragalà, via Antonino di Sangiuliano e piazza Stesicoro, via Angelo Litrico, via Argentina, via Sant’Euplio, nel tratto compreso tra largo Paisiello e piazza Roma (carreggiata sud), la piazza Roma, carreggiata sud, via Domenico Cimarosa, da via Santa Maria La Grande a via Santa Maddalena, via Santa Maddalena, via Gesualdo Clementi, via Carlo Ardizzone, piazza Dante, via Tetro Greco, da via Quartarone a via Crociferi, via Verginelle, via Sant’Agostino, via Crescenzo Galatola, via Crociferi, da via Teatro Greco a piazza San Francesco d’Assisi, piazza San Francesco di Assisi, carreggiata est, via Vittorio Emanuele II, da piazza San Francesco di Assisi a via Gagliani, via Gagliani, via Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra la via Gagliani e via Castello Ursino, via Castello Ursino, piazza Federico di Svevia, carreggiata nord, via San Sebastiano, via Transito, nel tratto compreso tra la via San Sebastiano e via Auteri, via Auteri, nel tratto compreso tra la via Transito e piazza Giuseppe Mazzini.