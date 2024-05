Corri Catania: un premio alle eccellenze catanesi e domani alle 10 da Piazza Università via alla corsa-camminata

Sport, cronaca, notizie

Sul palco Francesco Litrico per la ST Foudation,, Anna Cavallotto per Librerie Cavallotto, il fotografo-giornalista Fabrizio Villa, la campionessa di boxe Lucia Ayari e un luminare della medicina, il prof. Giuseppe Ettore. Intanto il "Corri Catania Village" è diventato una palestra a cielo aperto e oggi pomeriggio lo spettacolo continua

Il conto alla rovescia è cominciato. Domani Catania per il 16° anno consecutivo si appresta a vivere una grande giornata di sport e divertimento nel segno della solidarietà. È infatti arrivato il giorno della “Corri Catania” e domani mattina con partenza alle 10 da Piazza Università al via ci saranno uomini, donne, ragazzi, ragazze, bambini e bambine di ogni età e capacità che si sono già assicurati la maglietta bianca simbolo dell’evento e ancora disponibile al Corri Catania Village: con soli 5 euro si riceve il kit con la t-shirt ufficiale, la borsa e il pettorale numerato per vivere da protagonisti una giornata di primavera che rappresenta una festa per la città e della città.

Un momento di “A Moda Nostra”, l’applauditissimo talk show che ha avuto come protagonisti i più piccoli

Cinque km nel “cuore” di Catania, con partenza da piazza Università che già da giovedì si è animata con il Corri Catania Village che dopo l’apertura ufficiale di giovedì con la Street Soccer Cup, è diventata un palcoscencio per premiare ieri le scuole che hanno preso parte al concorso “Colori e Parole”, il talk show “A Moda Nostra” e la consegna del 5° Premio “Corri Catania” che ha visto salire palco delle straordinarie eccellenze catanesi con ciascuno che nel proprio ambito, hanno contribuito a “far correre Catania”.

Stamattina invece Piazza Università gremita da migliaia di persone, è diventata una palestra a cielo aperto con esibizioni di lotta con in azione piccoli e grandi talenti della Lotta Club Jonio Catania del maestro Salvatore Campanella, affiancato dai tecnici Daniele Ficara e Antonino Giangreco; lo judo con il Titania Catania con in testa il maestro Gaetano Spata; il karate con il gruppo Altair del maestro Mattia Agatino e ancora la scherma con la Catania Fencing la società dell’azzurro Gianpaolo Buzzacchino e presente anche il delegato provinciale Vera Pistone. Applauditissime e seguitissime le esibizioni di ginnastica artistica e ritmica delle società New Sport Catania e Katana di Gianni e Angela Nicotra e grande spettacolo hanno offerto anche i campioni del sollevamento pesi presenti in piazza con gli atleti della Strength School Riposto del maestro Vito Nasello.

Al centro tutti i premiati: Anna Cavallotto, il prof. Giuseppe Ettore, Fabrizio Villa, Francesco Litrcio e Lucia Ayari

I PROTAGONISTI DEL PREMIO “CORRI CATANIA”. La quinta edizione del premio ha fatto centro con personaggi di spessore scelti da una giuria che ha visto tra i componenti Maria Cocuzza, ex ginnasta olimpionica ai Giochi di Seul 1988 e che hanno entusiasmato non poco per le loro storie il numeroso pubblico presente. Il primo a salire sul palco Francesco Litrico, coordinatore volontari Italia di St Foundation e presidente di Bridge the Digilat Divide, premiato da Giovanni Nania come rappresentante della St Foudation che ha ottenuto il premio con questa motivazione: “Per l’impegno, la dedizione e l’entusiasmo nel mettersi a disposizione degli altri, sviluppando e coordinando progetti che impiegano l’utilizzo delle scienze e della tecnologia per promuovere il progresso umano e lo sviluppo sostenibile delle realtà meno privilegiate“.

Il dott. Domenico Ciancio, condirettore del nostro quotidiano, premia Anna Cavallotto

Il premio Corri Catania per la Cultura è andato a Librerie Cavallotto, presente sul palco con Anna Cavallotto, che ha ricevuto il riconoscimento dalle mani del dott. Domenico Ciancio, condirettore del nostro quotidiano che ha consegnato anche un libro della Domenico Sanfilippo Editore che è andato anche a tutti gli altri protagonisti della serata. Premio per la Cultura a Librerie Cavallotto con questa motivazione: “Per i 70 anni di attività di famiglia, per la capacità, la passione e l’amore nel trasmettere cultura e valori. Un’attività che unisce l’instancabile attività culturale, scandita da tanti eventi, incontri, laboratori e mostre, a un forte impegno al servizio della città, capace di contribuire a far “correre Catania””.

Elena Cambiaghi, Danilo Di Mauro e Fabrizio Villa

Il premio per la Comunicazione ha visto salire sul palco un grande personaggio catanese come il fotografo Fabrizio Villa, che dal 1988 ha vinto alla grande una scommessa professionale dedicandosi al giornalismo e non solo scattare foto. Fabrizio Villa che è anche volontario della Croce Rossa Italiana è stato premiato dal vicepresidente della Cri Catania Danilo Di Mauro e ha dedicato il premio al fratello Davide Villa che non c’è più. “Al fotografo, al giornalista, all’uomo – la motivazione del premio a Fabrizio Villa – che è capace di catturare istanti e di fissare immagini che hanno una forza espressiva che va oltre la parola”.

Adriana Donini, Giovanni Nania, Giusi Malato, Lucia Ayari, Maria Cocuzza, Elena cambiaghi

Poi il palco è diventato un parterre sportivo straordinario, oltre a Maria Cocuzza per la consegna del premio per lo Sport è infatti salita Giusi Malato, incona della pallanuoto e dello sport italiano, che ha avuto l’onore di premiare l’astro nascente del pugilato italiano, Lucia Ayari, l’allieva del maestro Antonino Maccarrone alla Boxing team Catania Ring del maestro Aroldo Donini, che ha vinto tutto a livello giovanile e punta ai Giochi di Los Angeles 2028. “Per gli straordinari risultati sportivi raggiunti – la motivazione – ma anche e soprattutto per aver fatto della boxe uno strumento di riscatto, di svolta e di affermazione, dimostrando come si possa cambiare, grazie allo sport e alla determinazione, la propria vita andando oltre quegli stereotipi che sembrano impossibili da superare“.

Il prof. Giuseppe Ettore premiato da Maria Cocuzza con a fianco un gruppo di medici del Dipartimento materno Infantile del Garibaldi-Nesima