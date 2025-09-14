Serie C
Cosenza-Catania: poker di Langella che chiude la gara
Il Catania è sembrato un lontano parente di quello ammirato nelle prime tre gare di campionato
Il Catania è ospite dei cosentini per quarta giornata del campionato di Lega Pro, girone C: ecco le scelte di mister Toscano
90’+7- L’arbitro fischia la fine: disfatta del Catania che è sembrato lontano parente rispetto alle prime tre splendide gare subendo 4 reti tutte in una volta da un Cosenza che ha meritato la vittoria.
90’+5- Un grandissimo tiro di Di Tacchio si stampa sulla traversa.
90’+4′– Poker del Cosenza con Langella su azione di contropiede, il Catania totalmente scoperto in difesa.
90′- L’arbitro assegna 7 minuti di recupero.
84′- Nel Catania entra Raimo, fuori Casasola.
82′- Traversa di Forte che sta per riaprire la gara, sfortunato il Catania.
78′- Esce Ricciardi ed entra Arioli tra le fila del Cosenza.
77′- Un gol da centometrista, 3-1 del Cosenza con Kouan che conquista palla dalla propria metà campo e si invola, non lo ferma nessuno e riporta i calabresi con due reti di vantaggio.
76′- Catania che adesso gioca con un piglio diverso e si rende pericoloso, calcio d’angolo respinto dalla difesa cosentina.
70′- Ceck in corso da parte dell’arbitro che convalida la rete.
68′- Dopo un minuto dal suo ingresso va in rete Lunetta! Il Catania la riapre, 2-1.
67′- Cambio anche nel Cosenza: entra in campo Cannavò, esce Cimino.
66′- Nel Catania entra Di Tacchio al posto di Jiménez, esce Cicerelli ed entra Lunetta.
65′- Catania pericoloso con Stoppa, conclusione deviata in corner.
62′- Mazzocchi vicino al 3-0 su contropiede, si salva il Catania.
58′- Non c’è l’espulsione, l’arbitro conferma la prima decisione presa.
57′- Arbitro richiamato al Fvs per potenziale espulsione di Jiménez per il fallo precedente considerato da cartellino giallo.
55′- Ammonito Jiménez.
53′- In questa fase della gara domina il Cosenza, stavolta pericoloso con Kouan, pallone che finisce in calcio d’angolo.
51′- Ammonito Cicerelli.
50′- Raddoppia il Cosenza con Florenzi: errore di Dini che non riesce a respingere il tiro da fuori area, 2-0 per i padroni di casa.
47′- Cosenza subito in avanti ma il tiro di Caporale si spegne sul fondo.
46′- Il Catania opera due cambi: Martic e Stoppa in campo al posto di D’Ausilio e Di Gennaro.
45’+3- Finisce il primo tempo: gara giocata sottoritmo, padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Ricciardi, rossazzurri che non hanno creato pericolose occasioni da rete.
45’+1- Ammonito Cimino per gioco scorretto.
45′- Sono tre i minuti di recupero.
43′- Tiro dalla distanza di Florenzi, para senza problemi Dini.
36′- Cosenza in vantaggio con il gol di Ricciardi: dopo il palo, il pallone entra in rete nonostante la ribattuta della difesa del Catania, l’arbitro convalida dopo alcuni secondi di consulto. Catania che subisce una rete in campionato dopo oltre 270 minuti di imbattibilità.
35′– Clamorosa occasione per il Cosenza che prende un palo.
34- Catania pericoloso con Donnarumma, Vettorel smanaccia dopo il successivo cross di Cicerelli.
33′- Ammonito Dametto, primo cartellino giallo per il Cosenza.
28′– Prova a rendersi pericoloso il Catania ma il cross da destra di Casasola è bloccato dal portiere del Cosenza.
24′- Ammonito Di Gennaro.
18′- Insidiosa conclusione di Langella da 25 metri che si spegne di poco alta sopra la traversa sugli sviluppi del calcio di punizione, Cosenza pericoloso.
17′- Ammonito Casasola per un fallo su Langella, punizione per il Cosenza al limite dell’area di rigore rossazzurra.
15′- Fase di studio dell’incontro con poche occasioni per entrambe le formazioni, al momento regna l’equilibrio.
10′- Si spegne alto sopra la traversa il tiro di Kouan, Cosenza pericoloso.
8′- D’Ausilio crossa in area di rigore, Cicerelli anticipato in calcio d’angolo. Il Catania adesso spinge con convinzione e conquista sempre più possesso palla e terreno di gioco.
5′- Primo squillo del Catania con Cicerelli che ha messo in area avversaria un bel cross per Casasola, il Cosenza si salva in calcio d’angolo.
2′- Si fa pericoloso il Cosenza che entra in area di rigore ma la difesa dei rossazzurri è attenta e sventa il pericolo.
1′- Calcio d’inizio fischiato alle 15.03, pochissimi gli spettatori presenti sugli spalti: assenti i tifosi rossazzurri per la scelta delle istituzioni, in tribuna avvistato Peppe Mascara.
Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini; Casasola, Jiménez, Corbari, Donnarumma; D’Ausilio, Cicerelli; Forte. Allenatore: Toscano.
A disposizione: Bethers, Coco; Martic, Allegretto, Celli; Raimo, Aloi, Di Tacchio, Lunetta; Stoppa, Quiroz, Giardina.
Cosenza (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, D’Orazio, Ricciardi, Caporale; Contiliano, Dametto, Kouan Oulai; Mazzocchi, Florenzi; Langella. Allenatore: Buscè
A disposizione: Pompei, Barone, Begheldo, Dalle Mura, Cannavò, Ragone, Achour, Arioli, Rocco, Ferrara, Novello.